ПСЖ хочет купить Гризманна
ПСЖ проявляет интерес к французскому нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщает AS.
По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, трансфер Гризманна возможен только в том случае, если ПСЖ продаст Неймара или Килиана Мбаппе, которыми интересуется "Реал".
В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Сумма отступных в его контракте составляет 200 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22