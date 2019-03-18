ПСЖ хочет купить Гризманна

ПСЖ проявляет интерес к французскому нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, трансфер Гризманна возможен только в том случае, если ПСЖ продаст Неймара или Килиана Мбаппе, которыми интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Сумма отступных в его контракте составляет 200 миллионов евро.

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