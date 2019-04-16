ПСЖ хочет купить хавбека дортмундской "Боруссии"

ПСЖ вновь проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю, сообщает France Football.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов перейти в другой клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

Стоит отметить, что ПСЖ пытался купить хавбека в январе, но тогда "Боруссия" отказалась от трансфера.

В нынешнем сезоне 23-летний Вайгль провел за "Боруссию" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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