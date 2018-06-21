ПСЖ хочет купить игрока из Ла Лиги

ПСЖ вступил в борьбу за словацкого полузащитника "Сельты" Станислава Лоботку, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, парижский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте словака составляет 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Наполи".

В минувшем сезоне 23-летний Лоботка провел за "Сельту" 41 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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