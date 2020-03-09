ПСЖ хочет купить Милинкович-Савича за 100 миллионов евро
ПСЖ интересуется центральным полузащитником "Лацио" Сергеем Милинкович-Савичем. Клуб намерен купить 25-летнего игрока в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро, передает La Gazzetta Dello Sport.
Прошлым летом в хавбеке были заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Милинкович-Савич перешел в "Лацио" из "Генка" в 2015 году за 18 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 31 матч, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Фиорентина
|26
|30
|13
|Сассуоло
|24
|29
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|25
|16