ПСЖ хочет купить Милинкович-Савича за 100 миллионов евро

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ПСЖ хочет купить Милинкович-Савича за 100 миллионов евро

ПСЖ интересуется центральным полузащитником "Лацио" Сергеем Милинкович-Савичем. Клуб намерен купить 25-летнего игрока в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро, передает La Gazzetta Dello Sport.

Прошлым летом в хавбеке были заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Милинкович-Савич перешел в "Лацио" из "Генка" в 2015 году за 18 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 31 матч, отметившись пятью голами и семью результативными передачами. 

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