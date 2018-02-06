ПСЖ хочет купить Морату

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ПСЖ хочет купить Морату

ПСЖ проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем сделать это будет нелегко, так как в его контракте нет фиксированной суммы отступных.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 31 матч, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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