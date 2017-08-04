ПСЖ хочет купить Облака

ПСЖ вернулся к кандидатуре словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака, сообщает A Bola.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте 24-летнего словенца составляет 100 миллионов евро.

Впрочем, этот трансфер маловероятен, так как "Атлетико" не сможет купить замену Облаку из-за запрета на регистрацию новых игроков.

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