ПСЖ хочет купить Облака

ПСЖ проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает France Football.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте голкипера составляет 100 миллионов евро, что не станет препятствием для ПСЖ.

В этом сезоне 24-летний Облак провел за "Атлетико" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 9 мячей.

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