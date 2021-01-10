ПСЖ хочет купить Погба

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ПСЖ хочет купить Погба

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому полузащитник "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, новый главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино считает хавбека приоритетной трансферной целью. Французом также интересуются "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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