ПСЖ хочет купить Роналду. Клуб обещает игроку зарплату в 50 миллионов евро

1 Теги криштиану роналдупсжювентустрансферы

ПСЖ хочет купить Роналду. Клуб обещает игроку зарплату в 50 миллионов евро

ПСЖ намерен купить форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario Gol.

По информации издания, парижане предлагают туринскому клубу 140 миллионов евро за португальца. А самому Роналу они готовы предложить оклад в размере 50 миллионов евро в год. Если футболист согласится, то он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Роналду перешёл в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец участвовал в 31 матче, забив 21 гол.

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Mutaloff
Mutaloff

Сижу,читаю и ржу от этой новости,кто в это поверит?

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