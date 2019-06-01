ПСЖ хочет купить Роналду. Клуб обещает игроку зарплату в 50 миллионов евро

ПСЖ намерен купить форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario Gol.

По информации издания, парижане предлагают туринскому клубу 140 миллионов евро за португальца. А самому Роналу они готовы предложить оклад в размере 50 миллионов евро в год. Если футболист согласится, то он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Роналду перешёл в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец участвовал в 31 матче, забив 21 гол.

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