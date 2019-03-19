ПСЖ хочет купить Тони Крооса за 80 миллионов евро

Полузащитник "Реала" Тони Кроос в летнее трансферное окно может перейти во французский клуб. Об этом сообщает OkDiario.

Контракт 29-летнего немца с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

По данным источника, в футболисте заинтересован ПСЖ, который готов приобрести игрока за 80 миллионов евро. Кроме того, парижане хотят увеличить зарплату Крооса в два раза.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 35 матчах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

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