ПСЖ хочет купить защитника "Тоттенхэма"

ПСЖ проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, парижский клуб рассчитывает приобрести футболиста летом за 44 миллионов евро, так как его контракт с лондонцами истекает через полтора года. "Шпоры" в свою очередь намерены продлить соглашение с игроком, но им не удается договориться с ним по размеру зарплаты.

Ранее сообщалось, что 29-летний Алдервейрелд также входит в сферу интересов "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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