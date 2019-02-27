ПСЖ хочет купить звезду Серии А

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ПСЖ хочет купить звезду Серии А

ПСЖ возобновил интерес к вингеру "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Rai Sport.

По информации источника, парижане намерены купить звёздного итальянца в летнее трансферное окно.

Конкуренцию французскому гранду в гонке за 21-летним футболистом составят миланский "Интер" и туринский "Ювентус".

В текущем сезоне Кьеза сыграл за "Фиорентину" 27 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Transfermarkt оценивает звезду Серии А в 50 миллионов евро.

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