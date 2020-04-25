ПСЖ хочет обменять двух футболистов на Погба
ПСЖ нацелился на трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По сведениям Daily Mail, парижане готовы готовы в обмен на футболиста отдать двух хавбеков - Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.
Напомним, что на Погба также претендуют "Интер", "Реал" и "Ювентус". Контракт игрока с "МЮ" истекает в 2021 году.
В текущем сезоне на счету Погба две голевые передачи в 8 матчах.
Читайте также: ПСЖ нацелился на хавбека "Ромы". | http://soccernews.ru
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