ПСЖ хочет обменять двух футболистов на Погба

ПСЖ нацелился на трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям Daily Mail, парижане готовы готовы в обмен на футболиста отдать двух хавбеков - Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.

Напомним, что на Погба также претендуют "Интер", "Реал" и "Ювентус". Контракт игрока с "МЮ" истекает в 2021 году.

В текущем сезоне на счету Погба две голевые передачи в 8 матчах.

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