ПСЖ хочет обменять двух футболистов на Погба

Теги поль погбаманчестер юнайтедпсжюлиан дракслеранхель ди мария

ПСЖ хочет обменять двух футболистов на Погба

ПСЖ нацелился на трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям Daily Mail, парижане готовы готовы в обмен на футболиста отдать двух хавбеков - Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.

Напомним, что на Погба также претендуют "Интер", "Реал" и "Ювентус". Контракт игрока с "МЮ" истекает в 2021 году.

В текущем сезоне на счету Погба две голевые передачи в 8 матчах.

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