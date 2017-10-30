ПСЖ хочет обменять двух своих игроков на Иско

Французский ПСЖ хочет обменять сразу двух своих игроков на полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, руководством парижан рассматривается вариант с предложением королевскому клубу своих вингеров Юлиана Дракслера и Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии", в обмен на ключевого хавбека "сливочных".

Напомним, Неймар несчастлив в ПСЖ. | soccernews.ru