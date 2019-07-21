ПСЖ хочет обменять Неймара на Бэйла

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ПСЖ хочет обменять Неймара на Бэйла

ПСЖ ведет переговоры с "Реалом" по поводу обмена бразильского нападающего Неймара на валлийского форварда Гарета Бэйла, сообщает The Independent.

По сведениям издания, парижский клуб надеется получить от "Реала" кроме Бэйла также и крупную сумму. "Реал" в свою очередь намерен избавиться от валлийца, так как на него не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 14 голов. На счету 27-летнего Неймара 23 гола в 28 поединках за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону".

Не пропустите: Неймар верит, что "Барселона" договорится с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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