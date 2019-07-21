ПСЖ хочет обменять Неймара на Бэйла
ПСЖ ведет переговоры с "Реалом" по поводу обмена бразильского нападающего Неймара на валлийского форварда Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
По сведениям издания, парижский клуб надеется получить от "Реала" кроме Бэйла также и крупную сумму. "Реал" в свою очередь намерен избавиться от валлийца, так как на него не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан.
В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 14 голов. На счету 27-летнего Неймара 23 гола в 28 поединках за ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону".
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|Валенсия
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|38
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|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
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|Вильярреал
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|Леванте
|38
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|17
|Сельта Виго
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|18
|Жирона
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|38
|32