ПСЖ хочет обменять Рабьо на звезду "Ювентуса"

Теги псжювентусмиралем пьянич

ПСЖ хочет обменять Рабьо на звезду "Ювентуса"

ПСЖ продолжает интересоваться боснийским полузащитником "Ювентусу" Миралемом Пьяничем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за боснийца 30 миллионов евро, а также предложит хавбека Адриена Рабьо. Впрочем, "Юве", скорее всего, посчитает эту сумму недостаточной, так как клуб оценивает Пьянича в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летним Пьяничем также активно интересуются "Барселона", "Манчестер Сити" и "Челси".

Не пропустите: Тухель рассказал о приоритетах ПСЖ на трансферном рынке. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов