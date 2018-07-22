ПСЖ хочет обменять Рабьо на звезду "Ювентуса"

ПСЖ продолжает интересоваться боснийским полузащитником "Ювентусу" Миралемом Пьяничем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за боснийца 30 миллионов евро, а также предложит хавбека Адриена Рабьо. Впрочем, "Юве", скорее всего, посчитает эту сумму недостаточной, так как клуб оценивает Пьянича в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летним Пьяничем также активно интересуются "Барселона", "Манчестер Сити" и "Челси".

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