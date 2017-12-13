ПСЖ хочет обменять Траппа и Пасторе на Облака

ПСЖ продолжает интересоваться словенским вратарем "Атлетико" Яном Облаком, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб намерен предложить за облака голкипера Кевина Траппа и полузащитника Хавьера Пасторе с доплатой.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте словенца составляет 100 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Облак провел за "Атлетико" 21 матч.

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