ПСЖ хочет обменять Траппа и Пасторе на Облака

Теги псжатлетико мадридян облакхавьер пасторе

ПСЖ хочет обменять Траппа и Пасторе на Облака

ПСЖ продолжает интересоваться словенским вратарем "Атлетико" Яном Облаком, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб намерен предложить за облака голкипера Кевина Траппа и полузащитника Хавьера Пасторе с доплатой. 

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте словенца составляет 100 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Облак провел за "Атлетико" 21 матч.

Не пропустите: ПСЖ готов будет предложить за Роналду 100 миллионов евро и своего вингера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов