ПСЖ хочет омолодить состав летом: подробности
В ПСЖ задумались об изменениях в составе, чтобы сократить число возрастных футболистов.
В связи с этим, как сообщает L’Equipe, парижане могут отказаться от продления контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией.
Руководство клуба считает, что аргентинца способен заменить хавбек "Лиона" Лукас Пакета.
34-летний Ди Мария в текущем сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в 23 играх за ПСЖ.
24-летний Пакета в нынешней кампании отличился 8 голами и 4 результативными передачами в 29 матчах в составе "Лиона".
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13