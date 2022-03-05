ПСЖ хочет омолодить состав летом: подробности

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ПСЖ хочет омолодить состав летом: подробности

В ПСЖ задумались об изменениях в составе, чтобы сократить число возрастных футболистов.

В связи с этим, как сообщает L’Equipe, парижане могут отказаться от продления контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией.

Руководство клуба считает, что аргентинца способен заменить хавбек "Лиона" Лукас Пакета.

34-летний Ди Мария в текущем сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в 23 играх за ПСЖ.

24-летний Пакета в нынешней кампании отличился 8 голами и 4 результативными передачами в 29 матчах в составе "Лиона".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А Лео не взбунтуется , что его лишают его персональных старческих наложниц?

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