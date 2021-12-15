ПСЖ хочет перехватить Рюдигера

Теги антонио рюдигерреал мадридпсжчелси

ПСЖ хочет перехватить РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Будущее немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера остается неопределенным.

Как сообщает журналист издания AS Хорхе Пикон, "Пари Сен-Жермен" также заинтересован в Рюдигере и встречался с его агентом.

По информации источника, приоритетом футболиста в случае ухода из "Челси" является переход в "Реал Мадрид".

Нынешнее соглашение немца с лондонским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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