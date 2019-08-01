ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Левый защитник "Аугсбурга" Филипп Макс стал трансферной целью ПСЖ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, парижане намерены составить конкуренцию "Барселоне" в гонке за немецким фулбеком.

В прошлом сезоне Макс сыграл за "Аугсбург" 34 матча, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

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