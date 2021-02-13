ПСЖ хочет переманить Доннарумму

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ПСЖ хочет переманить Доннарумму

ПСЖ заинтересован в услугах вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижане хотят переманить звёздного стража ворот летом, когда он станет свободным агентом.

ПСЖ, в отличие от "Милана", готов платить итальянскому голкиперу требуемую зарплату в размере 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Доннарумма сыграл за "россонери" 27 матчей и пропустил 31 гол.

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