ПСЖ хочет переманить основного опорника "Челси"

ПСЖ проявляет интерес к французскому полузащитнику "Челси" Нголо Канте, сообщает Sport Buzzer.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно по просьбе будущего наставника команды Томаса Тухеля. Сумма трансфера может составить 80 миллионов евро. В составе ПСЖ хавбек может заменить ветерана команды Тьяго Мотту.

В этом сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 40 матчей и забил 1 гол.

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