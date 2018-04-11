ПСЖ хочет переманить основного опорника "Челси"

Теги псжчелсинголо канте

ПСЖ хочет переманить основного опорника "Челси"

ПСЖ проявляет интерес к французскому полузащитнику "Челси" Нголо Канте, сообщает Sport Buzzer.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно по просьбе будущего наставника команды Томаса Тухеля. Сумма трансфера может составить 80 миллионов евро. В составе ПСЖ хавбек может заменить ветерана команды Тьяго Мотту.

В этом сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 40 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Неймар разочарован назначением нового наставника ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов