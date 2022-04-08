ПСЖ хочет переманить спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи

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ПСЖ хочет переманить спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи

Фото: твиттер Мончи\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" находится в поисках нового спортивного директора, сообщает журналист France Bleu Фабрис Хокинс.

По информации источника, парижане пытаются наладить контакт с руководителем "Севильи" Рамоном Мончи.

Отмечается, что нынешний спортивный директор клуба Леонардо скорее всего покинет ПСЖ по окончании сезона, так как он не устраивает руководство своей работой.

Сообщается, что сам Мончи был польщен тем интересом, который проявил "ПСЖ", но он счастлив в "Севилье" и доволен нынешним проектом испанского клуба.

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