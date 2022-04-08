ПСЖ хочет переманить спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи
Фото: твиттер Мончи\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" находится в поисках нового спортивного директора, сообщает журналист France Bleu Фабрис Хокинс.
По информации источника, парижане пытаются наладить контакт с руководителем "Севильи" Рамоном Мончи.
Отмечается, что нынешний спортивный директор клуба Леонардо скорее всего покинет ПСЖ по окончании сезона, так как он не устраивает руководство своей работой.
Сообщается, что сам Мончи был польщен тем интересом, который проявил "ПСЖ", но он счастлив в "Севилье" и доволен нынешним проектом испанского клуба.
Также не пропустите: Гвардиола может возглавить топ-сборную. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Руни прокомментировал слова Роналду о том, что англичанин ему завидует
-
"Ювентус" хочет купить защитника "Челси"
-
Тренер "Айнтрахта" остался доволен игрой своей команды против "Барселоны"
-
Лэмпард может быть уволен из "Эвертона"
-
Шоу может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Хави прокомментировал ничью с "Айнтрахтом"
-
Бензема не хочет впадать в эйфорию после победы над "Челси"
-
Гвардиола не планирует покидать "Манчестер Сити"
-
ПСЖ хочет переманить спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи
-
Гасперини высказался о ничьей с "Лейпцигом"
-
Тедеско прокомментировал ничью с "Аталантой"
-
Главные новости дня: 7 апреля
-
Успех "Марселя", провал "Ромы": результаты Лиги Конференций 7 апреля
-
Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля
-
"Рома" Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге Конференций
-
"Барселона" не смогла победить "Айнтрахт" в Лиге Европы
-
"Барселона" теряет Пике
-
Гвардиола может возглавить топ-сборную
-
"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить основного защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14