ПСЖ хочет переманить тренера "Лацио"

Руководство ПСЖ определило ещё одного кандидата на замену действующему наставнику Томасу Тухелю.

По информации L’Equipe, в шорт-лист парижан включён главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

За работой 43-летнего итальянца следит спортивный директор ПСЖ Леонардо и пока он доволен увиденным.

Индзаги возглавил "Лацио" в 2016 году. Его контракт с римлянами рассчитан до конца сезона 2020/21.

В текущем розыгрыше Серии А "орлы" по итогам 24 туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ювентуса" на одно очко.

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