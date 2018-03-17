ПСЖ хочет переманить тренера "Ювентуса"

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ПСЖ хочет переманить тренера "Ювентуса"

ПСЖ продолжает поиски нового тренера, который летом сменит Унаи Эмери.

Как сообщает Football Italia, парижане начали вести переговоры с наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Отмечается, что ПСЖ акцентирует внимание на выступлениях итальянского клуба в Лиге Чемпионов.

Напомним, что при Аллегри "Ювентус" дважды за последние три сезона выходил в финал Лиги Чемпионов. И сейчас "старая синьора" пробилась в четвертьфинал, где их ждет поединок с "Реалом".

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