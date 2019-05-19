ПСЖ хочет подписать Де Хеа свободным агентом

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ПСЖ хочет подписать Де Хеа свободным агентом

ПСЖ продолжает искать варианты подписания вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как сообщает Express, парижане предлагают испанцу дождаться истечения контракта с "МЮ" и перебраться к ним свободным агентом. Напомним, что соглашение Де Хеа с "МЮ" рассчитано до лета 2020 года и клубу пока не удается договориться о его продлении.

В случае покупки Де Хеа предстоящим летом, ПСЖ может столкнуться с проблемами финансового фэйр-плей.

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andi
андрей

Шейхи промешь еба*ых проскочить хотят.

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