ПСЖ хочет подписать Де Хеа свободным агентом

ПСЖ продолжает искать варианты подписания вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как сообщает Express, парижане предлагают испанцу дождаться истечения контракта с "МЮ" и перебраться к ним свободным агентом. Напомним, что соглашение Де Хеа с "МЮ" рассчитано до лета 2020 года и клубу пока не удается договориться о его продлении.

В случае покупки Де Хеа предстоящим летом, ПСЖ может столкнуться с проблемами финансового фэйр-плей.

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