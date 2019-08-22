ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса

Голкипер "Реала" Кейлор Навас близок к уходу из клуба.

Как сообщает Marca, следующим клубом 32-летнего костариканца может стать ПСЖ. Отмечается, что "Реал" не будет препятствовать уходу вратаря.

Детали возможного трансфера не уточняются. Однако ПСЖ ранее уже интересовался Навасом, а "Реал" оценивал его в 20 миллионов евро.

Напомним, что Навас потерял место в составе с приходом в "Реал" Тибо Куртуа.

Читайте также: "Реал" заинтересовался вратарем "Милана". | http://soccernews.ru