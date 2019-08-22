ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса
Голкипер "Реала" Кейлор Навас близок к уходу из клуба.
Как сообщает Marca, следующим клубом 32-летнего костариканца может стать ПСЖ. Отмечается, что "Реал" не будет препятствовать уходу вратаря.
Детали возможного трансфера не уточняются. Однако ПСЖ ранее уже интересовался Навасом, а "Реал" оценивал его в 20 миллионов евро.
Напомним, что Навас потерял место в составе с приходом в "Реал" Тибо Куртуа.
Читайте также: "Реал" заинтересовался вратарем "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"
-
"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Квалификация Лиги Европы: "Страсбур" одолел "Айнтрахт", ПСВ разобрался с "Аполлоном"
-
Кабелла высказался о своей травме
-
Еще один топ-клуб претендует на Льоренте
-
ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса
-
"Арарат" обыграл "Дюделанж", "Фейеноорд" разгромил "Хапоэль Беер-Шева" в квалификации Лиги Европы
-
Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом
-
"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
-
Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020
-
Четыре немецких клуба интересуются форвардом "Ромы"
-
"Андерлехт" освободил Компани от тренерских обязанностей
-
Футболисты "Зенита" рисовали "Синие квадраты" в Эрмитаже
-
СМИ: Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев
-
Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду"
-
Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"
-
"Наполи" поставил жесткое условие Икарди
-
"Барселона" решила не продавать Ракитича этим летом