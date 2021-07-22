ПСЖ хочет подписать контракт с Погба

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ПСЖ хочет подписать контракт с ПогбаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Как сообщает Marca и Sky Sports, ПСЖ хочет подписать контракт с полузащитником сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

Соглашение француза с английским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что парижане готовы предложить за Погба около 50 миллионов евро.

Напомним, что Погба перешел в "Юнайтед" в 2016 году за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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