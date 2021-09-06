ПСЖ хочет подписать лидера "Милана"

Фото: инстаграм Кессье/Автор неизвестен

Хавбек сборной Кот д'Ивуара и "Милана" Франк Кессье заинтересовал "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.

Парижане готовы платить игроку оклад в размере 9 миллионов евро в год,

До этого Кессье ответил отказом на предложение "россонери" о продлении контракта, который истекает следующим летом.

"Милан" делал предложение с окладом в размере 6.5 миллионов евро, Кессье же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

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