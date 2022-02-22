ПСЖ хочет подписать таланта "Ювентуса" на замену Мбаппе

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ПСЖ хочет подписать таланта "Ювентуса" на замену Мбаппе

Фото: инстаграм Кина\Автор неизвестен

Молодой форвард туринского "Ювентуса" Мойсе Кин попал в сферу интересов "Пари Сен-Жермен", сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, парижане намерены подписать 21-летнего нападающего, если Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт.

Отмечается, что "Ювентус" согласен отдать Кина в аренду летом, так как после трансфера Душана Влаховича позиция итальянца в стане туринцев неопределенна. 

Напомним, что в прошлом сезоне Мойсе уже выступал в составе парижан на правах аренды из "Эвертона".

Также не пропустите: Мать Мбаппе уговаривает его остаться в ПСЖ. Килиан продолжает стоять на переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
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