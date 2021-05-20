"ПСЖ" хочет подписать Вейналдума
Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен
Как сообщает Sport Witness со ссылкой на L’Equipe, полузащитник Джорджиньо Вейналдум может покинуть "Ливерпуль" летом.
Отмечается, что подписании голландца заинтересован лично главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино.
Парижане считают, что в отсутствие Марко Верратти средняя линия команды недостаточно хороша и требует перестройки. Подписание Вейналдума видится "ПСЖ" правильным первым шагом в этом направлении.
Нидерландец провел 37 матчей в этом сезоне АПЛ и забил 2 мяча.
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