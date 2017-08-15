ПСЖ хочет получить за Матюиди 25 миллионов евро

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ПСЖ хочет получить за Матюиди 25 миллионов евро

"Ювентус" продолжает переговоры с французским полузащитником ПСЖ Блезом Матюиди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, парижский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро. При этом "Ювентус" предлагает за него только 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Юве" согласовал с 30-летним Матюиди условия трехлетнего контракта.

Не пропустите: "Ювентус" согласовал трансфер Матюиди. | http://soccernews.ru

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