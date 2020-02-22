ПСЖ хочет приобрести двух игроков "Лацио"

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ПСЖ хочет приобрести двух игроков "Лацио"

ПСЖ интересуется двумя игроками "Лацио": защитником Адамом Марушичем и хавбеком Сергеем Милинкович-Савичем. Об этом сообщает L’Équipe.

Ранее сообщалось, что парижане также следят за наставником римского клуба Симоне Индзаги.

27-летний Марушич в этом сезоне отметился 1 голом в 9 матчах Серии А.

24-летний Милинкович-Савич в этой кампании забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. 

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