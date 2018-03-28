ПСЖ хочет приобрести полузащитника "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Calciomercato, парижане летом попытаются заполучить футболиста. Отмечается, что ПСЖ готов платить игроку 8 миллионов евро за сезон, что почти в два раза больше его заработка в "Ювентусе".

Соглашение Пьянича с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.

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