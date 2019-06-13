ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани еще на год

ПСЖ планирует продлить контракт с форвардом команды Эдисоном Кавани. Об этом Get French Football.

Нынешнее соглашение игрока с парижанами действует до лета 2020 года. Клуб предлагает Кавани подписать контракт еще на сезон.

Отмечается, что футболист уже получил предложение в устной форме. Официальный переговоры начнут в ближайшее время.

Кавани перешел в ПСЖ из "Наполи" в 2013 году. В минувшем сезоне игрок участвовал в 21 матче, отметившись 18 голами и 6 ассистами.

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