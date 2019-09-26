ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром

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ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром

"ПСЖ" рассчитывает заключить новый контракт с форвардом Неймаром, который ещё летом хотел покинуть клуб ради возвращения в "Барселону".

По информации Le10Sport, спортивный директор парижан Леонардо в скором времени проведёт переговоры с бразильцем касательно продления действующего соглашения.

Позиция 27-летнего футболиста по этому вопросу пока не ясна.

Летом 2017 года Неймар подписал пятилетний контракт с ПСЖ. По его условиям зарплата нападающего составляет 36,8 миллионов евро за сезон.

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