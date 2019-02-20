ПСЖ хочет продлить контракт с топ-защитником команды
Защитник ПСЖ Дани Алвес скорее всего продолжит играть в составе французской команды. Об этом сообщает UOL Esporte.
Руководство ПСЖ планирует предложить контракт игроку новый контракт в ближайшее время. Его действующий контракт действует до конца этого сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алвесе заинтересован "Манчестер Сити".
В текущем сезоне бразилец участвовал в 10 играх, отметившись 3 голевыми передачами. ПСЖ в турнирной таблице лидирует в Лиги 1.
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|25
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|Сент-Этьен
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|Монпелье
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|Страсбур
|25
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|Ним
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|Ренн
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|Анжер
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|Нант
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|Монако
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|Амьен
|25
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|24
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|ФК Кан
|25
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|Генгам
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