ПСЖ хочет продлить контракт с топ-защитником команды

Защитник ПСЖ Дани Алвес скорее всего продолжит играть в составе французской команды. Об этом сообщает UOL Esporte.

Руководство ПСЖ планирует предложить контракт игроку новый контракт в ближайшее время. Его действующий контракт действует до конца этого сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алвесе заинтересован "Манчестер Сити".

В текущем сезоне бразилец участвовал в 10 играх, отметившись 3 голевыми передачами. ПСЖ в турнирной таблице лидирует в Лиги 1.

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