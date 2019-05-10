ПСЖ хочет расстаться с Буффоном

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, скорее всего, покинет ПСЖ по окончании сезона, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, руководство французского клуба недовольно игрой голкипера и готово с ним расстаться. Контракт Буффона с ПСЖ истекает летом и он вряд ли будет продлен.

ПСЖ рассчитывает в следующем сезоне сделать основным вратарем Альфонса Ареола, а дублем сделать Кевина Траппа, выступающего на правах аренды в "Айнтрахте".

В нынешнем сезоне 41-летний Буффон провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.

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