ПСЖ хочет расстаться с Буффоном
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, скорее всего, покинет ПСЖ по окончании сезона, сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, руководство французского клуба недовольно игрой голкипера и готово с ним расстаться. Контракт Буффона с ПСЖ истекает летом и он вряд ли будет продлен.
ПСЖ рассчитывает в следующем сезоне сделать основным вратарем Альфонса Ареола, а дублем сделать Кевина Траппа, выступающего на правах аренды в "Айнтрахте".
В нынешнем сезоне 41-летний Буффон провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.
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