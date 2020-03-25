ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса

Теги коронавируспсж

ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи намерен добавиться понижения зарплат для футболистов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, французский клуб несет серьезные убытки, связанные с приостановкой чемпионата Франции и Лиги Чемпионов. В связи с этим клуб попросит игроков пойти на снижение зарплат на этот период.

В прошлом сезоне ПСЖ потратил на зарплаты футболистам 371 миллиона евро из бюджета, который составляет 637 миллионов.

Не пропустите: ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Путин объявил нерабочей следующую неделю в России

Путин объявил нерабочей следующую неделю в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов