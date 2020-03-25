ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса



Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи намерен добавиться понижения зарплат для футболистов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, французский клуб несет серьезные убытки, связанные с приостановкой чемпионата Франции и Лиги Чемпионов. В связи с этим клуб попросит игроков пойти на снижение зарплат на этот период.

В прошлом сезоне ПСЖ потратил на зарплаты футболистам 371 миллиона евро из бюджета, который составляет 637 миллионов.

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