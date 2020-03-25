ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи намерен добавиться понижения зарплат для футболистов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, французский клуб несет серьезные убытки, связанные с приостановкой чемпионата Франции и Лиги Чемпионов. В связи с этим клуб попросит игроков пойти на снижение зарплат на этот период.
В прошлом сезоне ПСЖ потратил на зарплаты футболистам 371 миллиона евро из бюджета, который составляет 637 миллионов.
Не пропустите: ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19. | http://soccernews.ru
главное
-
Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
-
"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками
-
Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!
-
Агенты Кокорина пытаются выйти на испанский рынок
-
"Ювентус" предлагал за Головина меньше 20 млн евро
Лента новостей
-
Путин объявил нерабочей следующую неделю в России
-
1
"Барселона" отказалась от трансфера Обамеянга
-
1
"Челси" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
3
Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду
-
"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "РБ Лейпциг"
-
Кверквелия включил семь игроков "Локомотива" в сборную мечты
-
ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса
-
"Реал" и "Тоттенхэм" могут обменяться защитниками
-
Форвард "Арсенала" Мартинелли ответил на слухи об интересе "Реала"
-
"Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб
-
1
Игрок "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье
-
"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции
-
Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Санчо
-
Ибрагимович может стать футбольным агентом
-
Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
-
Тедеско рассказал, чем он занимается в Москве во время карантина
-
"Брайтон" и "Борнмут" выделят 1000 билетов медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом
-
Три английских топ-клуба следят за 18-летним игроком "Шальке"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13