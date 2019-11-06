ПСЖ хочет увеличить зарплату Мбаппе до 40 миллионов евро

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ПСЖ хочет увеличить зарплату Мбаппе до 40 миллионов евро

ПСЖ планирует предложить форварду Килиану Мбаппе новый контракт, согласно которому игроку будут платить 40 миллионов евро в год. Об этом пишет El Parisien.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" хочет приобрести 20-летнего француза, предложив за него 300 миллионов евро.

Нынешнее соглашение форварда с ПСЖ действует до 2022 года. В этом сезоне футболист участвовал в в 7 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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