"ПСЖ" хочет увести Вейналдума у "Барселоны"

Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников, будущее полузащитника Джорджиньо Вейналдума остается весьма неопределенным.

По информации источника, "ПСЖ" пытается перехватить 30-летнего хавбека у "Барселоны" и хочет подписать его бесплатно,

Отмечается, что к Вейналдуму проявили интерес ряд топ-клубов Европы. Но "ПСЖ" сделал гораздо более выгодное предложение футболисту, чем "Барса".

Ранее была информация, что Вейналдум уже согласовал трехлетний контракт с "Барселоной" и должен пройти медосмотр до Евро-2020.

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