ПСЖ хочет в будущем заполучить Бензема

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ПСЖ хочет в будущем заполучить Бензема

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может в 2023 году оказаться в ПСЖ, сообщает El Nacional.

По информации источника, в планах парижского клуба заполучить 33-летнего футболиста, когда он станет свободным агентом.

Сам французский форвард считает интересным вариант с игрой за топ-команду на родине перед завершением карьеры.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 15 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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