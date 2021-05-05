ПСЖ хочет вернуть Орье
Фото: ФК "Тоттенхэм"
ПСЖ не собирается выкупать взятого у "Ромы" в аренду защитника Алессандро Флоренци.
Как сообщает RMC Sport, парижане заинтересованы в покупке защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. ПСЖ оценивает трансфер 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Напомним, что Орье выступал за ПСЖ с 2014 по 2017 год. В составе клуба он дважды выигрывал Лигу 1.
В этом сезоне Орье провел 26 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
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|28
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|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13