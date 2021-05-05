ПСЖ хочет вернуть Орье

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ПСЖ хочет вернуть ОрьеФото: ФК "Тоттенхэм"

ПСЖ не собирается выкупать взятого у "Ромы" в аренду защитника Алессандро Флоренци.

Как сообщает RMC Sport, парижане заинтересованы в покупке защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. ПСЖ оценивает трансфер 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Напомним, что Орье выступал за ПСЖ с 2014 по 2017 год. В составе клуба он дважды выигрывал Лигу 1.

В этом сезоне Орье провел 26 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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