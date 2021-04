ПСЖ хочет выкупить Моисе Кина у "Эвертона"

Фото: Твиттер @PSG_inside

ПСЖ планирует оставить нападающего "Эвертона" Моисе Кина в команде на постоянной основе. Сейчас футболист выступает за парижан на правах аренды, без права выкупа.

Журналист Николо Скира сообщает, что спортивный директор ПСЖ Леонардо обговаривает с агентом Миной Райолой возможный трансфер форварда.

Кроме того, сообщается, что Мауро Икарди этим летом может покинуть клуб.

#PSG want to buy Moise #Kean on a permanent deal. Now the italian striker is at Paris on loan without option to buy from #Everton. Leonardo is working with Mino Raiola to find a solution. Meanwhile Mauro #Icardi could leave this summer. #transfers #EFC