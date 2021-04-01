ПСЖ хочет выкупить Моисе Кина у "Эвертона"

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ПСЖ хочет выкупить Моисе Кина у "Эвертона"Фото: Твиттер @PSG_inside 
ПСЖ планирует оставить нападающего "Эвертона" Моисе Кина в команде на постоянной основе. Сейчас футболист выступает за парижан на правах аренды, без права выкупа.

Журналист Николо Скира сообщает, что спортивный директор ПСЖ Леонардо обговаривает с агентом Миной Райолой возможный трансфер форварда.

Кроме того, сообщается, что Мауро Икарди этим летом может покинуть клуб.

В сезоне 2020/2021 Моисе Кин выходил на поле за парижский клуб в 28 матчах. На его счету 15 забитых мячей и 1 результативная передача.

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