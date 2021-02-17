ПСЖ хочет за Мбаппе 200 млн евро

У форварда ПСЖ Килиана Мбаппе осталось менее 1.5 лет до конца контракта с клубом, а где будет играть футболист после лета 2022 года, до сих пор не ясно.

Француз может покинуть Париж уже в ближайшее трансферное окно, если не согласится на условия нового контракта с ПСЖ. Однако, по утверждению Le Parisien, претендентам на игрока придется заплатить не менее 200 млн евро.

Скорее всего, из-за общих финансовых проблем, такую сумму не потянет не один из клубов. Потому парижане очень хочет сохранить Мбаппе в команде. Отмечается, что сам футболист не принял решения о своей дальнейшей судьбе.

Напомним, что в услугах нападающего заинтересован ряд топ-клубов. СМИ же видят наиболее вероятным переход в мадридский "Реал".