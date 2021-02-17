ПСЖ хочет за Мбаппе 200 млн евро

Теги килиан мбаппепсж

ПСЖ хочет за Мбаппе 200 млн евроУ форварда ПСЖ Килиана Мбаппе осталось менее 1.5 лет до конца контракта с клубом, а где будет играть футболист после лета 2022 года, до сих пор не ясно. 

Француз может покинуть Париж уже в ближайшее трансферное окно, если не согласится на условия нового контракта с ПСЖ. Однако, по утверждению Le Parisien, претендентам на игрока придется заплатить не менее 200 млн евро.

Скорее всего, из-за общих финансовых проблем, такую сумму не потянет не один из клубов. Потому парижане очень хочет сохранить Мбаппе в команде. Отмечается, что сам футболист не принял решения о своей дальнейшей судьбе. 

Напомним, что в услугах нападающего заинтересован ряд топ-клубов. СМИ же видят наиболее вероятным переход в мадридский "Реал".

 В текущем сезоне Мбаппе провел 21 игру в Лиге 1, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

Читать также: Миятович высказался о будущем Мбаппе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Промес не полетел с "Аяксом" на матч Лиги Европы

Промес не полетел с "Аяксом" на матч Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов