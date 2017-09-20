ПСЖ хочет заменить Эмери Зиданом
Французский ПСЖ уже начал подыскивать замену своего главному тренеру Унаи Эмери на случай, если он не выполнит поставленные перед ним на сезон цели.
Так, по информации FootMercato, парижане вышли на связь с окружением наставника мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, чтобы узнать, готов ли он будет следующим летом сменить клубную прописку. Однако полученный ответ разочаровал "красно-синих" - 45-летний специалист доволен своим положением в стане "сливочных", поэтому он планирует продолжить работу с ними и в сезоне 2018/2019.
Напомним, Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ. | soccernews.ru
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|Валенсия
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|Реал Сосьедад
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|Реал Мадрид
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|4
|4
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|Алавес
|5
|0
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|Малага
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