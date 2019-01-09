ПСЖ хочет заменить Тухеля титулованным тренером
ПСЖ может уволить с поста главного тренера Томаса Тухеля и назначить вместо него Зинедина Зидана, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, немецкий специалист будет отправлен в отставку, если парижский клуб неудачно заменить его Зиданом.
В данный момент ПСЖ под руководством Тухеля лидирует в чемпионате Франции с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В Лиге Чемпионов клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Манчестер Юнайтед".
Что касается Зидана, то прошлым летом он покинул пост главного тренера "Реала", с которым выиграл три Лиги Чемпионов подряд.
Не пропустите: ПСЖ нашёл замену Рабьо в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" потерял основного вратаря из-за травмы
-
Икарди объявил "Интеру" неожиданное решение по новому контракту
-
Гризманн признан лучшим игроком Примеры в декабре
-
Сын Жириновского высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФС
-
"Ювентус" хочет подписать одного из лидеров "Барселоны" через полтора года
Лента новостей
-
"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере
-
1
"Реал" потерял основного вратаря из-за травмы
-
ПСЖ хочет заменить Тухеля титулованным тренером
-
Икарди объявил "Интеру" неожиданное решение по новому контракту
-
Новичок "Спартака" прибыл на сбор команды в ОАЭ
-
Гризманн признан лучшим игроком Примеры в декабре
-
Звезда Евро-2016 получил заманчивое предложение из Китая
-
Сын Жириновского высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФС
-
Легенда "Барселоны" оценил шансы "Реала" в Примере
-
"Монако" объявил о переходе бывшего игрока московского "Динамо"
-
Европейские топ-клубы вступили в борьбу за испанского полузащитника
-
1
Главный тренер ПСЖ высказался об Усмане Дембеле, выступающем за "Барселону"
-
"Ювентус" хочет подписать одного из лидеров "Барселоны" через полтора года
-
Семак ответил фанату на вопрос о тактике "Зенита"
-
Иньеста высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
-
Хавбек "Ахмата" переходит в клуб из Европы
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за чемпиона мира
-
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьзу за Азара
-
19
Звезда реалити-шоу сделала мощное заявление об обвинениях Роналду в изнасиловании
-
9
В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|19
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11