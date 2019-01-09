ПСЖ хочет заменить Тухеля титулованным тренером

ПСЖ может уволить с поста главного тренера Томаса Тухеля и назначить вместо него Зинедина Зидана, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, немецкий специалист будет отправлен в отставку, если парижский клуб неудачно заменить его Зиданом.

В данный момент ПСЖ под руководством Тухеля лидирует в чемпионате Франции с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В Лиге Чемпионов клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Что касается Зидана, то прошлым летом он покинул пост главного тренера "Реала", с которым выиграл три Лиги Чемпионов подряд.

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