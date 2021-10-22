ПСЖ хотел подписать Фати на замену Мбаппе

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" предпринимал попытки подписать форварда "Барселоны" Ансу Фати на правах свободного агента до того, как испанец подписал новый контракт с сине-гранатовыми.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, парижане хотели предложить Фати оклад в размере 15 миллионов евро за сезон, а также подписной бонус в размере 30 миллионов евро.

ПСЖ хотел заполучить Фати на замену нападающему Килиану Мбаппе, который намерен уйти в "Реал" летом 2022 года.

Несколько дней назад «Барса» официально объявила о подписании нового соглашения с Фати до 2027 года.

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