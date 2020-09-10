ПСЖ и "Арсенал" могут обменяться игроками
ПСЖ и "Арсенал" обсуждают возможный трансфер полузащитника Маттео Гендузи.
По информации L’Equipe, парижане могут включить в сделку Юлиана Дракслера, чтобы снизить стоимость игрока "канониров".
Рыночная стоимость француза оценивается в 32 миллиона евро, а немца - в 24 миллиона.
Не пропустите: ПСЖ нацелился на экс-форварда "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ близок к аренде защитника "Ромы"
-
Черчесов порассуждал о позиции сборной России в рейтинге ФИФА
-
Уткин высказался о слухах про Кокорина в "Роме"
-
В "Сочи" уточнили сроки восстановления Ивелина Попова
-
"Локомотив" продлил контракт с Рыбчинским
-
"Арсенал" презентовал новую третью форму
-
Алаба назвал "Баварии" требования по зарплате
-
Миранчук вернулся в расположение "Аталанты"
-
Гендиректор "Спартака" отрицает интерес к Кузяеву
-
Тонали прокомментировал свой переход в "Милан"
-
ПСЖ и "Арсенал" могут обменяться игроками
-
Черчесов оценил шансы Дзюбы сыграть на ЧМ-2022
-
Дзанетти высказался о будущем Лаутаро в "Интере"
-
Форвард ЦСКА Гайч доволен жизнью в Москве
-
Игрок "Сочи" пропустит 6-8 месяцев из-за травмы колена
-
У президента "Наполи" обнаружен коронавирус
-
Месси помог детям, имеющим проблемы со зрением
-
Кузяев может перейти в "Спартак" или "Локомотив"
-
"Эвертон" хочет усилиться защитником "Атлетико"
-
ПСЖ нацелился на экс-форварда "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18