ПСЖ и "Арсенал" могут обменяться игроками

ПСЖ и "Арсенал" обсуждают возможный трансфер полузащитника Маттео Гендузи.

По информации L’Equipe, парижане могут включить в сделку Юлиана Дракслера, чтобы снизить стоимость игрока "канониров".

Рыночная стоимость француза оценивается в 32 миллиона евро, а немца - в 24 миллиона.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на экс-форварда "Милана". | http://soccernews.ru