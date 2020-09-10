ПСЖ и "Арсенал" могут обменяться игроками

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ПСЖ и "Арсенал" могут обменяться игроками

ПСЖ и "Арсенал" обсуждают возможный трансфер полузащитника Маттео Гендузи.

По информации L’Equipe, парижане могут включить в сделку Юлиана Дракслера, чтобы снизить стоимость игрока "канониров".

Рыночная стоимость француза оценивается в 32 миллиона евро, а немца - в 24 миллиона.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на экс-форварда "Милана". | http://soccernews.ru
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