ПСЖ и "Арсенал" поборются за хавбека "Атлетико"

ПСЖ и "Арсенал" поборются за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, и парижане, и "канониры" хотят подписать 25-летнего ганца в зимнее трансферное окно.

Контракт хавбека с "матрасниками" рассчитан до 2023 года, а сумма отступных, прописанная в нём, составляет 50 миллионов евро.

В этом сезоне Партей сыграл за "Атлетико" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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